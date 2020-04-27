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Кубок Африки
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Кубок Африки
Дата основания
1957 г.
Наиболее титулованная сборная
Египет
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Внезапно самый важный матч Африки: против хозяев вышли Коморы с защитником с заклеенным номером в воротах и тут же остались вдесятером
#Кубок Африки
24 января, 23:35
На Кубке Африки неспокойно из-за войны: талисман ходил в бронежилете, сборная ушла с тренировки после стрельбы повстанцев
#Кубок Африки
12 января, 19:55
В Африке много стран с похожими красно-желто-зелеными флагами (например, на Кубке Африки-2021 таких семь). Это жест от всех Эфиопии за независимость
#Кубок Африки
11 января, 23:02
В 1993 году сборная Замбии разбилась в Габоне. Через 19 лет она там же впервые выиграла Кубок Африки
#Замбия
27 апреля 2020, 14:22
Сумасшествие фанатов Алжира после финала Кубка Африки. Пускали фейерверки, провоцировали полицию
#Кубок Африки
20 июля 2019, 11:00
Мане – дикий топ. Но в решающих матчах за Сенегал он не тащит
#Садио Мане
20 июля 2019, 01:34
Алжирцы наконец-то выиграли Кубок Африки. Они пережили кризис сборной и прождали 29 лет
#Алжир
20 июля 2019, 00:40
Помните миф о том, что в Африке везет только европейским тренерам? Этот Кубок доказал обратное
#Кубок Африки
19 июля 2019, 19:50
Мы часто ругаем Африку. Но вот добрые истории оттуда: о чудесах, благодарности и помощи детям
#Кубок Африки
04 июля 2019, 00:34
Совсем не слежу за Кубком Африки. Расскажите быстро, что надо знать перед плей-офф
#Кубок Африки
03 июля 2019, 16:50
Египетского футболиста хотели выгнать из сборной за домогательства. Но в дело вмешался Салах
#Кубок Африки
01 июля 2019, 15:18
Фишка Африки – европейские тренеры, которые гастролируют там по всем странам
#Кубок Африки
01 июля 2019, 11:49
Мавритания – это жесть: рабство, пустыня, нехватка воды. Спасает только футбол
#Кубок Африки
29 июня 2019, 16:57
Весь Кубок Африки в одной истории: Зимбабве бойкотирует матч-открытие из-за долгов
#Зимбабве
21 июня 2019, 19:30