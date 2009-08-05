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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Волга
Тверь
Узойкин 7
Сапогов 78
2:2
( 4 : 2)
Матч завершен
Балтика
Калининград
Ревякин 25
Коровушкин 41
Кубок России, 1/8 финала
Кубок России,
1/8 финала
Россия
5 авг. 2009, 17:30 МСК
5.08.2009, 17:30 МСК
среда
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Волга
мин
0
Капочкин
Денис Капочкин
90
0
Дрягин
Сергей Дрягин
90
0
Петренко
Андрей Петренко
90
0
Думанский
Роман Думанский
90
0
Агаев
Эмин Агаев
90
0
Михайлов
Руслан Михайлов
62
0
Узойкин
Владимир Узойкин
7'
7'
90
0
Рейзвих
Иван Рейзвих
90
0
Хомутов
Сергей Хомутов
90
0
Фальковский
Евгений Фальковский
46
0
Сапогов
Алексей Сапогов
78'
78'
90
Балтика
мин
0
Першин
Артем Першин
90
0
Коровушкин
Сергей Коровушкин
41'
41'
90
0
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
0
Матьола
Денис Матьола
64
0
Яковлев
Виталий Яковлев
90
0
Попов
Михаил Попов
90
0
Ревякин
Алексей Ревякин
25'
25'
90
0
Семенов
Алексей Семенов
90
0
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
0
Коломийченко
Алексей Коломийченко
110
0
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
0
Барановский
Михаил Барановский
0
Кенкишвили
Григорий Кенкишвили
0
Окорочков
Валентин Окорочков
0
Джидич
Алдин Джидич
0
Трусевич
Максим Трусевич
0
Завалий
Иван Завалий