Матч завершен
Вердер
Бремен
Эггештайн 47
1:3
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Хеннингс 36
Караман 52
Айхан 64
Бундеслига, 1 тур

Бундеслига,

1 тур

Германия
17 авг. 2019, 16:30 МСК
17.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
17
Шахин
Нури Шахин
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
21
Топрак
Омер Топрак
82
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
30
Классен
Дэви Классен
90
8
Осако
Юя Осако
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
7
Рашица
Милот Рашица
65
32
Фридль
Марко Фридль
71
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
47'
47'
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
36
Гросс
Кристиан Гросс
6
Мевальд
Кевин Мевальд
26
Штрауди
Симон Штрауди
14
Писарро
Клаудио Писарро
9
Харник
Мартин Харник
11
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
19
Сарджент
Джош Сарджент
Фортуна
мин
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
36'
36'
86
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
64'
64'
90
11
Караман
Кенан Караман
52'
52'
68
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
90
15
Томми
Эрик Томми
76
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
4
Нуху
Касим Нуху
32
Бормут
Робин Бормут
7
Финк
Оливер Финк
18
Пледль
Томас Пледль
31
Соботтка
Марсель Соботтка
37
Текпетей
Бернард Текпетей
14
Офори
Келвин Офори
36
Аппелькамп
Синта Аппелькамп