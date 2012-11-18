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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Петерсен 51
Де Брюйне 82
2:1
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Лангенеке 10
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
18 нояб. 2012, 17:30 МСК
18.11.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
79
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
82'
82'
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
51'
51'
89
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
84
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Предль
Себастьян Предль
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Хуанан
Хуанан
90
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
10'
10'
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Гарбущевски
Ронни Гарбущевски
55
0
Илсе
Кен Илсе
67
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
84
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Балогун
Леон Балогун
0
Ча Ду Ри
Ча Ду Ри
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
0
Вегкамп
Геррит Вегкамп