Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
0:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
18 янв. 2020, 17:30 МСК
18.01.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Фортуна
мин
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
7
Финк
Оливер Финк
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
20
Скрыбски
Стивен Скрыбски
90
Запасные
1
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
32
Бормут
Робин Бормут
22
Штегер
Кевин Штегер
23
Гисельман
Нико Гисельман
31
Соботтка
Марсель Соботтка
15
Томми
Эрик Томми
37
Текпетей
Бернард Текпетей
36
Аппелькамп
Синта Аппелькамп
27
Ампома
Нана Ампома
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
3
Фогт
Кевин Фогт
90
30
Классен
Дэви Классен
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
19
Сарджент
Джош Сарджент
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
13
Велькович
Милош Велькович
36
Гросс
Кристиан Гросс
39
Голлер
Бенжамин Голлер
14
Писарро
Клаудио Писарро
8
Осако
Юя Осако
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн