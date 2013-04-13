Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Райзингер 2
Райзингер 48
2:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Юнузович 16
Латка 71
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
13 апр. 2013, 16:30 МСК
13.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Шахин
Дани Шахин
85
0
Латка
Мартин Латка
71'
71'
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Финк
Оливер Финк
90
0
Райзингер
Штефан Райзингер
2'
48'
2', 48'
81
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Омае
Генки Омае
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Илсе
Кен Илсе
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Павлович
Матео Павлович
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
16'
16'
90
0
Кроос
Феликс Кроос
63
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Стеванович
Александар Стеванович
0
Вюртс
Йоханн Вюртс
0
Вегнер
Макс Вегнер