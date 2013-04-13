Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
Косово
Белоруссия
Канада
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Райзингер 2
Райзингер 48
2:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Юнузович 16
Латка 71
Бундеслига, 29 тур
Бундеслига,
29 тур
Германия
13 апр. 2013, 16:30 МСК
13.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Шахин
Дани Шахин
85
0
Латка
Мартин Латка
71'
71'
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Финк
Оливер Финк
90
0
Райзингер
Штефан Райзингер
2'
48'
2', 48'
81
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Омае
Генки Омае
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Илсе
Кен Илсе
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Павлович
Матео Павлович
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
16'
16'
90
0
Кроос
Феликс Кроос
63
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Стеванович
Александар Стеванович
0
Вюртс
Йоханн Вюртс
0
Вегнер
Макс Вегнер