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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Хант 47
Хант 70
2:2
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Фюрстнер 56
Пецос 62
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
16 марта 2013, 17:30 МСК
16.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
46
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Павлович
Матео Павлович
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Трибулл
Том Трибулл
46
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Предль
Себастьян Предль
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Хант
Аарон Хант
47', 70'
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
Гройтер Фюрт
мин
0
Нехриг
Бернд Нехриг
27
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
56'
56'
89
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
90
0
Пекович
Милорад Пекович
90
0
Пецос
Танос Пецос
62'
62'
90
0
Клаус
Феликс Клаус
83
Запасные
0
Том
Микель Том
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
0
Кляйне
Томас Кляйне
0
Зиллнер
Роберт Зиллнер
0
Джурдич
Никола Джурдич
0
Нете
Кристофер Нете
0
Аземи
Илир Аземи