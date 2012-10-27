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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Эду 8
1:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Петерсен 44
Бундеслига, 9 тур
Бундеслига,
9 тур
Германия
27 окт. 2012, 16:30 МСК
27.10.2012, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
90
0
Штибер
Золтан Штибер
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
85
0
Эду
Эду
8'
8'
61
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Собич
Лассе Собич
0
Хефеле
Михаэль Хефеле
0
Пекович
Милорад Пекович
0
Миккельсен
Тобиас Миккельсен
0
Нете
Кристофер Нете
0
Аземи
Илир Аземи
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Предль
Себастьян Предль
77
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
77
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
44'
44'
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
86
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг