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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Трабзонспор
Трабзон
0:2
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
АЕК
Афины
Ливайя 24
Манталос 30
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
29 авг. 2019, 20:30 МСК
29.08.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Трабзонспор
мин
10
Омюр
Абдулкадир Омюр
90
47
Перейра
Жоао Перейра
90
77
Новак
Филип Новак
90
8
Соса
Хосе Соса
90
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
90
18
Экубан
Калеб Экубан
90
Запасные
5
Хосейни
Маджид Хосейни
11
Сорлот
Александр Сорлот
7
Авдияй
Донис Авдияй
АЕК
мин
1
Баркас
Василиос Баркас
90
19
Чигринский
Дмитрий Чигринский
90
21
Враньеш
Огнен Враньеш
90
4
Оиконому
Мариос Оиконому
90
3
Лопеш
Элдер Лопеш
90
2
Бакакис
Михалис Бакакис
90
20
Манталос
Петрос Манталос
30'
30'
90
8
Симойш
Андре Симойш
90
25
Галанопулос
Константинос Галанопулос
90
5
Оливейра
Нельсон Оливейра
90
10
Ливайя
Марко Ливайя
24'
24'
90
Запасные
16
Цинтотас
Панайотис Цинтотас
6
Крстичич
Ненад Крстичич
17
Клонаридис
Виктор Клонаридис
7
Верде
Даниэле Верде
9
Якумакис
Георгиос Якумакис