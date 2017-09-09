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мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
13
Шахов
Виталий Шахов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
63'
90
11
Палиенко
Максим Палиенко
90
91
Казаев
Ян Казаев
90
88
Полетанович
Марко Полетанович
85
3
Дудиев
Аслан Дудиев
79
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
20
Марков
Евгений Марков
5'
67
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
мин
98
Будаков
Александр Будаков
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
14
Армаш
Игорь Армаш
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
29
Афонин
Вадим Афонин
59
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
94
Данченко
Олег Данченко
25'
72
7
Кацаев
Адлан Кацаев
54
49
Прудников
Александр Прудников
18'
90
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
Запасные
Главный тренер
Вадим Скрипченко
События
Матч окончен 2:2
85'
Желтая карточка
81'
Замена
79'
72'
Замена
Замена
67'
ГОЛ! 2:2
63'
59'
Замена
54'
Замена
Конец первого тайма (1:2)
25'
ГОЛ! 1:2
18'
ГОЛ! 1:1
ГОЛ! 1:0
5'
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Новости
07 июня 2019, 13:43
14 апреля 2019, 19:04
13 ноября 2020, 23:29
24 апреля 2019, 21:21
14 апреля 2019, 18:20
01 апреля 2019, 14:36
15 марта 2019, 22:52