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мин
9
Будковский
Филипп Будковский
90
98
Будаков
Александр Будаков
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
6
Антон
Пол Антон
17'
43'
90
7
Хамдамов
Достон Хамдамов
71
8
Хубулов
Арсен Хубулов
86
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
76
Запасные
Главный тренер
Вадим Скрипченко
мин
33
Погребняк
Павел Погребняк
53
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
24
Маргасов
Тимофей Маргасов
73
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
4
Жигулев
Илья Жигулев
90
88
Полетанович
Марко Полетанович
90
29
Рикардиньо
Рикардиньо
90
77
Труйич
Никола Труйич
46
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
События
Матч окончен 2:0
Замена
86'
76'
73'
Замена
Замена
71'
53'
Замена
48'
Желтая карточка
46'
Замена
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
43'
ГОЛ! 1:0
17'
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Прошлые матчи
Новости
07 июня 2019, 13:43
14 апреля 2019, 19:04
13 ноября 2020, 23:29
24 апреля 2019, 21:21
14 апреля 2019, 18:20
01 апреля 2019, 14:36
15 марта 2019, 22:52