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Кубок Германии
Швайнфурт 05 VS Шальке-04
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Швайнфурт 05 - Шальке-04: 17 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Швайнфурт 05
Швайнфурт
0:2
Швайнфурт 05 - Шальке-04: 17 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
17 авг. 2018, 21:45 МСК
17.08.2018, 21:45 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Швайнфурт 05
мин
1
Samir Ujkani
Samir Ujkani
32
Lukas Billick
Lukas Billick
13
Kristian Böhnlein
Kristian Böhnlein
20
David Grozinger
David Grozinger
2
Maximilian Bauer
Maximilian Bauer
15
Kevin Fery
Kevin Fery
17
Nico Rinderknecht
Nico Rinderknecht
27
Adam Jabiri
Adam Jabiri
1
Luis Maria Zwick
Luis Maria Zwick
14
Martin Thomann
Martin Thomann
22
Benedict Laverty
Benedict Laverty
9
Sascha Marinkovic
Sascha Marinkovic
Запасные
10
Florian Pieper
Florian Pieper
-
21
Jan Reichert
Jan Reichert
-
8
Lukas Ramser
Lukas Ramser
-
6
Lamar Yarbrough
Lamar Yarbrough
-
7
Amar Cekic
Amar Cekic
-
29
Philipp Maier
Philipp Maier
-
11
Amar Suljić
Amar Suljić
-
31
Emir Bas
Emir Bas
-
19
Nicolas Pfarr
Nicolas Pfarr
-
Шальке-04
мин
23
Реннов
Фредерик Реннов
20
Колашинац
Сеад Колашинац
30
Мустафи
Шкодран Мустафи
31
Беккер
Тимо Беккер
33
Тиав
Малик Тиав
13
Вилльям
Вилльям
42
Чалханоглу
Керим Чалханоглу
9
Раман
Бенито Раман
6
Омар
Омар
8
Сердар
Суат Сердар
43
Хопп
Мэттью Хопп
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
-
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
-
24
Очипка
Бастиан Очипка
-
28
Шепф
Алессандро Шепф
-
25
Арит
Амин Арит
-
37
Мерджан
Левент Мерджан
-
40
Боздоган
Джан Боздоган
-
21
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
-
38
Mehmet-Can Aydin
Mehmet-Can Aydin
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
18:30
Швайнфурт 05
1 : 4
Шальке-04
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
18:30
Швайнфурт 05
1
Шальке-04
4
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
21:45
Швайнфурт 05
0 : 2
Шальке-04
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
21:45
Швайнфурт 05
0
Шальке-04
2
Новости
«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка
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1
#Бавария
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1
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