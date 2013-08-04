Шотт Йена - Гамбург: 04 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Шотт Йена
0:4

Шотт Йена - Гамбург: 04 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Кубок Германии, 1 раунд

Кубок Германии,

1 раунд

Германия
4 авг. 2013, 17:00 МСК
4.08.2013, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

События

Матч окончен 0:4

Прошлые матчи

04.08.2013 04 авг. 2013 вс 17:00
Шотт Йена
0 : 4
Гамбург
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 17:00
Шотт Йена
0
Гамбург
4

Новости

Игрок «Гамбурга» напал и повалил фаната после вылета из Кубка
#Кубок Германии
14 сентября 2020, 23:35
Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается
#Слободан Райкович
06 августа 2020, 19:35
«Гамбург» проиграл 1:5, хотя для стыков за Бундеслигу хватало ничьей
#Гамбург
28 июня 2020, 21:02
Удивительная жизнь Марселя Янсена: закончил карьеру в 29, потому что «Гамбург» не продлил с ним контракт, через 4 года стал его президентом
#Марсель Янсен
31 марта 2020, 11:33
Парень из «Гамбурга» подменил имя и возраст, чтобы его не депортировали. Теперь все раскрылось
#Гамбург
09 августа 2019, 13:50
# Новости матча
Холанд забил 25 голов в первых 25 матчах в Бундеслиге – это рекорд
10 января, 10:59
Подравшийся с фанатом игрок «Гамбурга» дисквалифицирован на несколько матчей
18 сентября 2020, 16:22