Шотт Йена

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Германия
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Результаты
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 17:00
Шотт Йена
0 : 4
Гамбург
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 17:00
1 раунд
Шотт Йена
0
Гамбург
4
Германия. Кубок , 1 раунд
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