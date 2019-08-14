Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Зайцев 67
1:2
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
14 авг. 2019, 12:00 МСК
14.08.2019, 12:00 МСК
среда
Составы
СКА-Хабаровск
мин
-
Зайцев
Николай Зайцев
67'
67'
90