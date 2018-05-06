Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:1
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Часовских 38
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
6 мая 2018, 12:00 МСК
6.05.2018, 12:00 МСК
воскресенье
Составы
Сибирь
мин
-
Беляев
Роман Беляев
90
Тамбов
мин
-
Игнатович
Павел Игнатович
90
-
Часовских
Андрей Часовских
38'
38'
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Быстров
Марат Быстров
90
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90