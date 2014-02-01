Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
3:0
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
1 февр. 2014, 22:00 МСК
1.02.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы