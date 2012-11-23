Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
23 нояб. 2012, 22:45 МСК
23.11.2012, 22:45 МСК
пятница
Составы