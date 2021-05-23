Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Александр Кокорин
Сердар Азмун
Федор Чалов
Месут Озил
Эльдор Шомуродов
Квинси Промес
Россия
Мальта
США
Норвегия
Белоруссия
Китай
Непал
Австралия
Болгария
Бразилия
Косово
Спартак
Манчестер Сити
ЦСКА
Барселона
Ливерпуль
Локомотив
Краснодар
Реал
Бавария
Зенит
Ростов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
АПЛ
Шеффилд Юнайтед VS Бернли
Поделиться:
Шеффилд Юнайтед - Бернли: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
-:-
Шеффилд Юнайтед - Бернли: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Бернли
Бернли
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
23 мая 2021, 18:00 МСК
23.05.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
3
Стивенс
Энда Стивенс
6
Бешам
Крис Бешам
22
Ампаду
Итан Ампаду
29
Брайан
Кин Брайан
2
Балдок
Джордж Балдок
4
Флек
Джон Флек
16
Норвуд
Оливер Норвуд
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
10
Шарп
Билли Шарп
14
Бурк
Оливер Бурк
Запасные
18
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
-
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
-
13
Лоу
Макс Лоу
-
20
Богль
Джайден Богль
-
23
Осборн
Бен Осборн
-
9
МакБарни
Оливер МакБарни
-
11
Муссе
Ли Муссе
-
24
Брустер
Риан Брустер
-
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
23
Питерс
Эрик Питерс
6
Ми
Бен Ми
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
27
Выдра
Матей Выдра
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
26
Бардсли
Филлип Бардсли
-
28
Лонг
Кевин Лонг
-
34
Данн
Джимми Данн
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
16
Стивенс
Дейл Стивенс
-
41
Бенсон
Джош Бенсон
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
12
Брэди
Робби Брэди
-
Прошлые матчи
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Бернли
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
0
05.07.2020
05 июля 2020
вс
14:00
Бернли
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
05.07.2020
05 июля 2020
вс
14:00
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
1
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Бернли
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
3
Бернли
0
Новости
Новый герой Англии: называет себя Чеширским Котом, чуть не ушел из команды из-за фингала и обожает моду
#Доминик Калверт-Льюин
10 октября 2020, 16:52
Он вырос в «МЮ» и ждал первого матча пять лет. За это время даже побил рекорд Гиннесса по одеванию на скорость
#Дин Хендерсон
23 сентября 2020, 13:09
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
Вратарь чуть не забил «Арсеналу» выносом из штрафной
#Дин Хендерсон
28 июня 2020, 17:31
Представь: ты суперфорвард и не умеешь бить пенальти. Ты Жезус
#Габриэл Жезус
22 января 2020, 00:54
#
Новости матча
Тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер ушел из клуба. При нем команда поднялась из третьего дивизиона в АПЛ
14 марта, 10:31
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
«Ливерпуль» проиграл «Бернли». Так прервалась 68-матчевая домашняя серия клуба без поражений
22 января, 01:00
«Касымпаша» взяла в аренду Дринкуотера. В последний раз он играл в официальном матче в феврале 2020-го
18 января, 18:36
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2013-го идет первым в АПЛ после 17 матчей. Тогда клуб стал чемпионом
13 января, 10:38
«Шеффилд Юнайтед» победил в АПЛ впервые в сезоне
12 января, 23:37
«Шеффилд» снова проиграл. В этом сезоне АПЛ у него ни одной победы
29 декабря 2020, 23:03
В «Шеффилде» вспышка коронавируса
29 декабря 2020, 20:50