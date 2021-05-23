Шеффилд Юнайтед - Бернли: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
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Шеффилд Юнайтед - Бернли: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Бернли
Бернли
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
23 мая 2021, 18:00 МСК
23.05.2021, 18:00 МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Шеффилд Юнайтед
мин
1
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
3
Стивенс
Энда Стивенс
6
Бешам
Крис Бешам
22
Ампаду
Итан Ампаду
29
Брайан
Кин Брайан
2
Балдок
Джордж Балдок
4
Флек
Джон Флек
16
Норвуд
Оливер Норвуд
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
10
Шарп
Билли Шарп
14
Бурк
Оливер Бурк
Запасные
18
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
-
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
-
13
Лоу
Макс Лоу
-
20
Богль
Джайден Богль
-
23
Осборн
Бен Осборн
-
9
МакБарни
Оливер МакБарни
-
11
Муссе
Ли Муссе
-
24
Брустер
Риан Брустер
-
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
23
Питерс
Эрик Питерс
6
Ми
Бен Ми
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
27
Выдра
Матей Выдра
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
26
Бардсли
Филлип Бардсли
-
28
Лонг
Кевин Лонг
-
34
Данн
Джимми Данн
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
16
Стивенс
Дейл Стивенс
-
41
Бенсон
Джош Бенсон
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
12
Брэди
Робби Брэди
-

Прошлые матчи

29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Бернли
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
0
05.07.2020 05 июля 2020 вс 14:00
Бернли
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
05.07.2020 05 июля 2020 вс 14:00
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
1
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Бернли
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
3
Бернли
0

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