Сан-Марино - Албания: 31 марта 2021 смотреть онлайн

Сан-Марино
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Сан-Марино - Албания: 31 марта 2021 смотреть онлайн

Албания
Отбор ЧМ. Европа, 3 тур

Отбор ЧМ. Европа,

3 тур
31 марта 2021, 21:45 МСК
31.03.2021, 21:45 МСК
среда
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Предварительный состав

Сан-Марино
мин
6
Росси
Данте Росси
1
Бенедеттини
Элиа Бенедеттини
5
Бролли
Кристиан Бролли
3
Палацци
Мирко Палацци
13
Грандони
Андреа Грандони
11
Баттистини
Мануэль Баттистини
21
Лунадеи
Лоренцо Лунадеи
20
Хирш
Хосе Хирш
8
Голинуччи
Энрико Голинуччи
9
Берарди
Филиппо Берарди
19
Нанни
Никола Нанни
Запасные
10
Стимац
Алекс Стимац
-
12
Бенедеттини
Симоне Бенедеттини
-
17
Нанни
Лука Нанни
-
14
Дзафферани
Томмазо Дзафферани
-
2
Д'Аддарио
Алессандро Д'Аддарио
-
4
Баттистини
Микаэль Баттистини
-
22
Муларони
Марчелло Муларони
-
7
Джарди
Маттиа Джарди
-
18
Чеккароли
Лука Чеккароли
-
23
Дзондзини
Кевин Дзондзини
-
Албания
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
6
Джимсити
Берат Джимсити
3
Леньяни
Эрмир Леньяни
18
Исмайли
Ардиан Исмайли
15
Кумбула
Мараш Кумбула
4
Хюсай
Эльсеид Хюсай
9
Мемушай
Ледиан Мемушай
7
Баре
Кейди Баре
8
Гясула
Клаус Гясула
16
Цикалеши
Соколь Цикалеши
10
Манай
Рей Манай
Запасные
12
Селмани
Гентьян Селмани
-
23
Стракоша
Томас Стракоша
-
13
Айети
Арлинд Айети
-
5
Везели
Фредерик Везели
-
2
Мемолла
Хисен Мемолла
-
19
Дока
Альби Дока
-
21
Роши
Одисе Роши
-
14
Лячи
Казим Лячи
-
20
Рамадани
Юльбер Рамадани
-
22
Камбери
Флориан Камбери
-
11
Узуни
Мюрто Узуни
-
17
Броя
Армандо Броя
-

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