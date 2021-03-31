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Отбор ЧМ. Европа
Сан-Марино VS Албания
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Сан-Марино - Албания: 31 марта 2021 смотреть онлайн
Сан-Марино
-:-
Сан-Марино - Албания: 31 марта 2021 смотреть онлайн
Албания
Отбор ЧМ. Европа, 3 тур
Отбор ЧМ. Европа,
3 тур
31 марта 2021, 21:45 МСК
31.03.2021, 21:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сан-Марино
мин
6
Росси
Данте Росси
1
Бенедеттини
Элиа Бенедеттини
5
Бролли
Кристиан Бролли
3
Палацци
Мирко Палацци
13
Грандони
Андреа Грандони
11
Баттистини
Мануэль Баттистини
21
Лунадеи
Лоренцо Лунадеи
20
Хирш
Хосе Хирш
8
Голинуччи
Энрико Голинуччи
9
Берарди
Филиппо Берарди
19
Нанни
Никола Нанни
Запасные
10
Стимац
Алекс Стимац
-
12
Бенедеттини
Симоне Бенедеттини
-
17
Нанни
Лука Нанни
-
14
Дзафферани
Томмазо Дзафферани
-
2
Д'Аддарио
Алессандро Д'Аддарио
-
4
Баттистини
Микаэль Баттистини
-
22
Муларони
Марчелло Муларони
-
7
Джарди
Маттиа Джарди
-
18
Чеккароли
Лука Чеккароли
-
23
Дзондзини
Кевин Дзондзини
-
Албания
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
6
Джимсити
Берат Джимсити
3
Леньяни
Эрмир Леньяни
18
Исмайли
Ардиан Исмайли
15
Кумбула
Мараш Кумбула
4
Хюсай
Эльсеид Хюсай
9
Мемушай
Ледиан Мемушай
7
Баре
Кейди Баре
8
Гясула
Клаус Гясула
16
Цикалеши
Соколь Цикалеши
10
Манай
Рей Манай
Запасные
12
Селмани
Гентьян Селмани
-
23
Стракоша
Томас Стракоша
-
13
Айети
Арлинд Айети
-
5
Везели
Фредерик Везели
-
2
Мемолла
Хисен Мемолла
-
19
Дока
Альби Дока
-
21
Роши
Одисе Роши
-
14
Лячи
Казим Лячи
-
20
Рамадани
Юльбер Рамадани
-
22
Камбери
Флориан Камбери
-
11
Узуни
Мюрто Узуни
-
17
Броя
Армандо Броя
-
Новости
Гол мечты. Казахи жахнули прямо с центра поля, просто разыграв мяч 🔥
#Айбол Абикен
15 ноября 2020, 22:54
Дзюбу унижали русские фанаты в Сан-Марино. Вместо его голов – уход в раздевалку и молчание
#Артем Дзюба
20 ноября 2019, 11:10
Забить впервые за два года и дико кайфовать от этого. В этом все Сан-Марино
#Сан-Марино
17 ноября 2019, 01:44
#
Новости матча
Франция принимала Албанию: организаторы перепутали гимн с Андоррой, а диктор извинился перед ... Арменией
08 сентября 2019, 09:21