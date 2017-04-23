Матч завершен
Сампдория
Генуя
Шик 21
1:2
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Фальчинелли 67
Серия А, 33 тур

Серия А,

33 тур

Италия
23 апр. 2017, 16:00 МСК
23.04.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
5
Додо
Додо
73
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
18
Прат
Деннис Прат
68
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
84
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
14
Шик
Патрик Шик
21'
21'
90
Запасные
12
Крапикас
Титас Крапикас
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
19
Реджини
Васко Реджини
20
Павлович
Даниэль Павлович
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
23
Джуричич
Филип Джуричич
47
Будимир
Анте Будимир
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
9
Налини
Андреа Налини
80
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
18
Барберис
Андреа Барберис
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Роден
Маркус Роден
59
29
Тротта
Марселло Тротта
75
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
67'
67'
90
Запасные
33
Висково
Аньелло Висково
5
Феста
Марко Феста
15
Месба
Джамел Месба
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
28
Капецци
Леонардо Капецци
20
Котник
Андрей Котник
27
Акости
Боаду Максвелл Акости
12
Стоян
Адриан Стоян
42
Сульич
Казим Сульич
99
Сими
Сими