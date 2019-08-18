Матч завершен
Кротоне
Кротоне
1:3
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Капрари 37
Квальярелла 42
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
18 авг. 2019, 22:00 МСК
18.08.2019, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
-
Квальярелла
Фабио Квальярелла
42'
42'
90
-
Капрари
Джанлука Капрари
37'
37'
90