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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Фальчинелли 43
1:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Фернандеш 72
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
27 нояб. 2016, 17:00 МСК
27.11.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Фабио Мареска
Фабио Мареска
Главный Судья
Составы
Кротоне
мин
7
Палладино
Раффаэле Палладино
78
1
Кордас
Алекс Кордас
90
15
Месба
Джамел Месба
70
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
88
18
Барберис
Андреа Барберис
90
6
Роден
Маркус Роден
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
43'
43'
90
Запасные
95
Кожокару
Валентин Кожокару
5
Феста
Марко Феста
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
28
Капецци
Леонардо Капецци
20
Сальцано
Аньелло Сальцано
87
Мартелла
Бруно Мартелла
92
Борелло
Джузеппе Борелло
12
Стоян
Адриан Стоян
77
Фацци
Николо Фацци
42
Сульич
Казим Сульич
99
Сими
Сими
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
16
Линетти
Карол Линетти
45
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
13
Перейра
Педро Перейра
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
11
Альварес
Рикардо Альварес
52
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
88
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
12
Крапикас
Титас Крапикас
5
Додо
Додо
15
Крайнц
Лука Крайнц
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
18
Прат
Деннис Прат
6
Эрамо
Мирко Эрамо
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
72'
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
47
Будимир
Анте Будимир