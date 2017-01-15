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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
15 янв. 2017, 17:00 МСК
15.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
18
Прат
Деннис Прат
68
19
Реджини
Васко Реджини
90
13
Перейра
Педро Перейра
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
11
Альварес
Рикардо Альварес
81
16
Линетти
Карол Линетти
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
85
14
Шик
Патрик Шик
90
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
12
Крапикас
Титас Крапикас
5
Додо
Додо
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
20
Павлович
Даниэль Павлович
3
Амузи
Стэнли Амузи
21
Чигарини
Лука Чигарини
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
23
Джуричич
Филип Джуричич
47
Будимир
Анте Будимир
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
24
Чосич
Урош Чосич
56
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
33
Крунич
Раде Крунич
90
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
65
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
15
Коста
Андреа Коста
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
77
Бюхель
Марсель Бюхель
5
Маури
Хосе Маури
88
Тельо
Андрес Тельо
31
Перейра
Матеус Перейра
27
Тиам
Маме Тиам
7
Маккароне
Массимо Маккароне
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли