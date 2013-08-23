Салют - Балтика: 23 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Салют
Белгород
2:1

Салют - Балтика: 23 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
23 авг. 2013, 18:00 МСК
23.08.2013, 18:00 МСК
пятница
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Балтика
мин
4
Ковалев
Константин Ковалев
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
70
I. Geloyan
I. Geloyan
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
38
Казаев
Ян Казаев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Маркович
Мирослав Маркович
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
27
Маклаков
Иван Маклаков
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
33
Аллеф
Аллеф
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

23.08.2013 23 авг. 2013 пт 18:00
Салют
2 : 1
Балтика
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 18:00
Салют
2
Балтика
1
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 19:30
Балтика
2 : 0
Салют
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 19:30
Балтика
2
Салют
0
23.07.2012 23 июля 2012 пн 18:00
Салют
2 : 2
Балтика
23.07.2012 23 июля 2012 пн 18:00
Салют
2
Балтика
2
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 18:30
Балтика
0 : 0
Салют
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 18:30
Балтика
0
Салют
0
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 17:30
Салют
1 : 1
Балтика
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 17:30
Салют
1
Балтика
1
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:30
Салют
3 : 2
Балтика
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:30
Салют
3
Балтика
2
05.06.2009 05 июня 2009 пт 19:30
Балтика
2 : 2
Салют
05.06.2009 05 июня 2009 пт 19:30
Балтика
2
Салют
2
27.10.2008 27 окт. 2008 пн 18:00
Салют
4 : 0
Балтика
27.10.2008 27 окт. 2008 пн 18:00
Салют
4
Балтика
0
08.07.2008 08 июля 2008 вт 19:00
Балтика
2 : 1
Салют
08.07.2008 08 июля 2008 вт 19:00
Балтика
2
Салют
1

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