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Балтика VS Салют
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Балтика - Салют: 31 августа 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Балтика
Калининград
0:0
Балтика - Салют: 31 августа 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 27 тур
ФНЛ,
27 тур
Россия
31 авг. 2010, 18:30 МСК
31.08.2010, 18:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Балтика
мин
4
Ковалев
Константин Ковалев
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
70
I. Geloyan
I. Geloyan
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
38
Казаев
Ян Казаев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Маркович
Мирослав Маркович
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
27
Маклаков
Иван Маклаков
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
33
Аллеф
Аллеф
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Салют
2 : 1
Балтика
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Салют
2
Балтика
1
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
19:30
Балтика
2 : 0
Салют
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
19:30
Балтика
2
Салют
0
23.07.2012
23 июля 2012
пн
18:00
Салют
2 : 2
Балтика
23.07.2012
23 июля 2012
пн
18:00
Салют
2
Балтика
2
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:30
Балтика
0 : 0
Салют
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:30
Балтика
0
Салют
0
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
Салют
1 : 1
Балтика
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
Салют
1
Балтика
1
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
Салют
3 : 2
Балтика
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
Салют
3
Балтика
2
05.06.2009
05 июня 2009
пт
19:30
Балтика
2 : 2
Салют
05.06.2009
05 июня 2009
пт
19:30
Балтика
2
Салют
2
27.10.2008
27 окт. 2008
пн
18:00
Салют
4 : 0
Балтика
27.10.2008
27 окт. 2008
пн
18:00
Салют
4
Балтика
0
08.07.2008
08 июля 2008
вт
19:00
Балтика
2 : 1
Салют
08.07.2008
08 июля 2008
вт
19:00
Балтика
2
Салют
1
Новости
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
#
Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25