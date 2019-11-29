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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Раман 23
Сердар 86
2:1
Матч завершен
Унион
Берлин
Ингвартсен 36
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
29 нояб. 2019, 22:30 МСК
29.11.2019, 22:30 МСК
пятница
Составы
Шальке-04
мин
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
6
Омар
Омар
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
9
Раман
Бенито Раман
23'
23'
84
8
Сердар
Суат Сердар
86'
86'
90
25
Арит
Амин Арит
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
4
Кабак
Озан Кабак
90
Запасные
3
Миранда
Хуан Миранда
24
Беккер
Тимо Беккер
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
21
Резе
Фабиан Резе
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
14
Матондо
Рабби Матондо
Унион
мин
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
36'
36'
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
86
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
70
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
27
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
23
Кроос
Феликс Кроос
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
11
Уджа
Энтони Уджа
9
Полтер
Себастьян Полтер
27
Бекер
Шеральдо Бекер