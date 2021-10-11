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Отбор ЧМ. Европа
Румыния VS Армения
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Румыния - Армения: 11 октября 2021 смотреть онлайн
Румыния
-:-
Румыния - Армения: 11 октября 2021 смотреть онлайн
Армения
Отбор ЧМ. Европа, 8 тур
Отбор ЧМ. Европа,
8 тур
11 окт. 2021, 21:45 МСК
11.10.2021, 21:45 МСК
понедельник
Составы
События
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Румыния
мин
1
Ницэ
Флориан Ницэ
4
Попеску
Овидиу Попеску
11
Банку
Никусор Банку
23
Коман
Флоринел Коман
6
Кирикеш
Влад Кирикеш
15
Буркэ
Андрей Буркэ
7
Станчу
Николае Станчу
18
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
20
Ман
Деннис Ман
13
Кешеру
Клаудиу Кешеру
Запасные
12
Лазар
Давид Лазар
-
16
Раду
Ионуц Раду
-
22
Камора
Камора
-
3
Тошка
Алин Тошка
-
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
-
2
Могос
Василе Могос
-
17
Бикфалви
Эрик Бикфалви
-
10
Максим
Александру Максим
-
14
Хаджи
Янис Хаджи
-
8
Чикелдэу
Александру Чикелдэу
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-
21
Михаила
Валентин Михаила
-
Армения
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
14
Бриаско-Балекян
Норберто Бриаско-Балекян
17
Удо
Соломон Удо
3
Ароян
Вараздат Ароян
2
Калисир
Андре Калисир
7
Байрамян
Хорен Байрамян
19
Амбарцумян
Оганес Амбарцумян
5
Григорян
Артак Григорян
13
Оганесян
Камо Оганесян
11
Барсегян
Тигран Барсегян
22
Адамян
Саркис Адамян
Запасные
12
Айвазов
Анатолий Айвазов
-
16
Бегларян
Арсен Бегларян
-
21
Григорян
Сероб Григорян
-
4
Восканян
Тарон Восканян
-
15
Ишханян
Айк Ишханян
-
8
Мурадян
Карен Мурадян
-
23
Бичахчян
Ваган Бичахчян
-
18
Миранян
Артур Миранян
-
20
Карапетян
Александр Карапетян
-
9
Бабаян
Эдгар Бабаян
-
Новости
Азербайджанец заменил армянина в финале Кубка России – почему это важный символ именно сейчас 🤝
3
#политика
25 июля 2020, 23:29
3
У Румынии, Андорры и Молдавии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать?
#Евро-2020 (квалификация)
19 ноября 2019, 20:06
«Безвольные тряпки. Это унижение». В соцсетях реагируют на поражение 1:9 Армении
#Армения
19 ноября 2019, 11:45
Гениальный ход Румынии: десятки тысяч детей на стадионе, который дисквалифицировали
#Румыния
15 октября 2019, 22:36
Сын Хаджи – уже суперзвезда внутри страны. Стал капитаном в 16 лет, забил с углового, поднял молодежку
#Янис Хаджи
09 июля 2019, 22:06
#
Новости матча
Лига наций: домашний матч Армении перенесен в Польшу, Азербайджана – в Албанию
06 октября 2020, 23:53
Игры чемпионата Армении переносятся из-за конфликта в Нагорном Карабахе
27 сентября 2020, 16:13
🇦🇲 «Арарат-Армения» и «Ной» за месяц сыграли между собой три титульных матча в трех разных турнирах
10 августа 2020, 13:02
Сезон в первой лиге Армении завершили из-за договорных матчей – наказаны 58 человек
04 июля 2020, 13:30
Тренер «Динамо» Бухарест перенес приступ во время матча. Он много курил и пил кофе, а фанаты требовали его уволить
22 июля 2019, 10:55