Армения - Румыния: 31 марта 2021 смотреть онлайн

Армения
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Армения - Румыния: 31 марта 2021 смотреть онлайн

Румыния
Отбор ЧМ. Европа, 3 тур

Отбор ЧМ. Европа,

3 тур
31 марта 2021, 19:00 МСК
31.03.2021, 19:00 МСК
среда
Cтадион Республиканский
Республиканский
Ереван
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Предварительный состав

Армения
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
14
Бриаско-Балекян
Норберто Бриаско-Балекян
17
Удо
Соломон Удо
3
Ароян
Вараздат Ароян
2
Калисир
Андре Калисир
7
Байрамян
Хорен Байрамян
19
Амбарцумян
Оганес Амбарцумян
5
Григорян
Артак Григорян
13
Оганесян
Камо Оганесян
11
Барсегян
Тигран Барсегян
22
Адамян
Саркис Адамян
Запасные
12
Айвазов
Анатолий Айвазов
-
16
Бегларян
Арсен Бегларян
-
21
Григорян
Сероб Григорян
-
4
Восканян
Тарон Восканян
-
15
Ишханян
Айк Ишханян
-
8
Мурадян
Карен Мурадян
-
23
Бичахчян
Ваган Бичахчян
-
18
Миранян
Артур Миранян
-
20
Карапетян
Александр Карапетян
-
9
Бабаян
Эдгар Бабаян
-
Румыния
мин
1
Ницэ
Флориан Ницэ
4
Попеску
Овидиу Попеску
11
Банку
Никусор Банку
23
Коман
Флоринел Коман
6
Кирикеш
Влад Кирикеш
15
Буркэ
Андрей Буркэ
7
Станчу
Николае Станчу
18
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
20
Ман
Деннис Ман
13
Кешеру
Клаудиу Кешеру
Запасные
12
Лазар
Давид Лазар
-
16
Раду
Ионуц Раду
-
22
Камора
Камора
-
3
Тошка
Алин Тошка
-
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
-
2
Могос
Василе Могос
-
17
Бикфалви
Эрик Бикфалви
-
10
Максим
Александру Максим
-
14
Хаджи
Янис Хаджи
-
8
Чикелдэу
Александру Чикелдэу
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-
21
Михаила
Валентин Михаила
-

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