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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
Якопони 57
Корнелиус 72
2:0
Матч завершен
Лечче
Лечче
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
13 янв. 2020, 22:45 МСК
13.01.2020, 22:45 МСК
понедельник
Составы
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
2
Якопони
Симоне Якопони
57'
57'
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
8
Грасси
Альберто Грасси
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
9
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
53
Аластра
Фабрицио Аластра
34
Коломби
Симоне Коломби
16
Лорини
Венсан Лорини
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
15
Бругман
Гастон Бругман
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
27
Жервиньо
Жервиньо
26
Силигарди
Лука Силигарди
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
72'
Лечче
мин
8
Манкосу
Марко Манкосу
90
21
Габриэл
Габриэл
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
7
Донати
Джулио Донати
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
14
Дейола
Алессандро Дейола
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
10
Фалько
Филиппо Фалько
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
2
Риккарди
Давиде Риккарди
16
Меккарьелло
Бьяджо Меккарьелло
29
Рисполи
Андреа Рисполи
9
Лападула
Джанлука Лападула
3
Вера
Брайан Вера