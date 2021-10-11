Нидерланды - Гибралтар: 11 октября 2021 смотреть онлайн

Нидерланды
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Нидерланды - Гибралтар: 11 октября 2021 смотреть онлайн

Гибралтар
Отбор ЧМ. Европа, 8 тур

Отбор ЧМ. Европа,

8 тур
11 окт. 2021, 21:45 МСК
11.10.2021, 21:45 МСК
понедельник
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Нидерланды
мин
1
Силлессен
Яспер Силлессен
17
Блинд
Дейли Блинд
3
де Лигт
Матейс де Лигт
5
Вейндал
Овен Вейндал
2
Тете
Кенни Тете
15
де Рон
Мартен де Рон
8
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
11
Бергейс
Стивен Бергейс
21
де Йонг
Френки де Йонг
18
Мален
Дониелл Мален
10
Депай
Мемфис Депай
Запасные
23
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
-
13
Крул
Тим Крул
-
12
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
4
Велтман
Йоэл Велтман
-
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
-
6
Классен
Дэви Классен
-
20
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
14
Гравенберх
Райан Гравенберх
-
9
Бабел
Райан Бабел
-
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
7
Бергвейн
Стевен Бергвейн
-
16
Стенгс
Калвин Стенгс
-
Гибралтар
мин
2
Вайзмэн
Скотт Вайзмэн
6
Чиполина
Рой Чиполина
7
Кашаро
Ли Кашаро
10
Уолкер
Лайам Уолкер
14
Сержант
Джек Сержант
23
Коулинг
Дэйл Коулинг
8
Оливейро
Джейси Оливейро
-
Эннсли
Лу Эннсли
19
Барр
Андре Барр
15
Ронан
Киан Ронан
-
Муэли
Аймен Муэли
Запасные
23
Голдвин
Кайл Голдвин
-
13
Банда
Брэдли Банда
-
22
Барнетт
Эрин Барнетт
-
18
Понс
Ален Понс
-
18
Мулдс
Энтони Мулдс
-
2
Валарино
Джулиан Валарино
-
17
Босио
Джеймс Босио
-
8
Хассан
Мохамед Бадр Хассан
-
9
Стач
Рис Стач
-

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