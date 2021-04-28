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Нефтехимик VS Балтика
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Нефтехимик - Балтика: 28 апреля 2021 смотреть онлайн
Нефтехимик
Нижнекамск
-:-
Нефтехимик - Балтика: 28 апреля 2021 смотреть онлайн
Балтика
Калининград
ФНЛ, 39 тур
ФНЛ,
39 тур
Россия
28 апр. 2021, -:- МСК
28.04.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нефтехимик
мин
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
29
Roman Denisov
Roman Denisov
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Кленкин
Данил Кленкин
13
Хубаев
Давид Хубаев
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
4
Семенов
Андрей Семенов
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
95
Петров
Илья Петров
-
11
Давлатов
Бобир Давлатов
-
97
Котик
Артем Котик
-
37
Юшин
Александр Юшин
-
Балтика
мин
4
Ковалев
Константин Ковалев
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
70
I. Geloyan
I. Geloyan
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
38
Казаев
Ян Казаев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Маркович
Мирослав Маркович
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
27
Маклаков
Иван Маклаков
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
33
Аллеф
Аллеф
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-
Прошлые матчи
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 1
Нефтехимик
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0
Нефтехимик
1
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:00
Балтика
1 : 0
Нефтехимик
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:00
Балтика
1
Нефтехимик
0
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:00
Нефтехимик
0 : 0
Балтика
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:00
Нефтехимик
0
Балтика
0
31.07.2016
31 июля 2016
вс
19:00
Балтика
0 : 0
Нефтехимик
31.07.2016
31 июля 2016
вс
19:00
Балтика
0
Нефтехимик
0
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
Балтика
1 : 0
Нефтехимик
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
Балтика
1
Нефтехимик
0
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
Нефтехимик
0 : 1
Балтика
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
Нефтехимик
0
Балтика
1
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
15:00
Нефтехимик
1 : 0
Балтика
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
15:00
Нефтехимик
1
Балтика
0
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:00
Балтика
0 : 0
Нефтехимик
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:00
Балтика
0
Нефтехимик
0
Новости
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
#
Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25