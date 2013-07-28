Нефтехимик - Балтика: 28 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1

Нефтехимик - Балтика: 28 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
28 июля 2013, 17:00 МСК
28.07.2013, 17:00 МСК
воскресенье
Владимир Рогулев
Владимир Рогулев
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Нефтехимик
мин
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
29
Roman Denisov
Roman Denisov
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Кленкин
Данил Кленкин
13
Хубаев
Давид Хубаев
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
4
Семенов
Андрей Семенов
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
95
Петров
Илья Петров
-
11
Давлатов
Бобир Давлатов
-
97
Котик
Артем Котик
-
37
Юшин
Александр Юшин
-
Балтика
мин
4
Ковалев
Константин Ковалев
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
70
I. Geloyan
I. Geloyan
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
38
Казаев
Ян Казаев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Маркович
Мирослав Маркович
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
27
Маклаков
Иван Маклаков
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
33
Аллеф
Аллеф
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 1
Нефтехимик
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0
Нефтехимик
1
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 18:00
Балтика
1 : 0
Нефтехимик
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 18:00
Балтика
1
Нефтехимик
0
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 14:00
Нефтехимик
0 : 0
Балтика
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 14:00
Нефтехимик
0
Балтика
0
31.07.2016 31 июля 2016 вс 19:00
Балтика
0 : 0
Нефтехимик
31.07.2016 31 июля 2016 вс 19:00
Балтика
0
Нефтехимик
0
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 15:00
Балтика
1 : 0
Нефтехимик
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 15:00
Балтика
1
Нефтехимик
0
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:00
Нефтехимик
0 : 1
Балтика
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:00
Нефтехимик
0
Балтика
1
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 15:00
Нефтехимик
1 : 0
Балтика
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 15:00
Нефтехимик
1
Балтика
0
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 19:00
Балтика
0 : 0
Нефтехимик
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 19:00
Балтика
0
Нефтехимик
0

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