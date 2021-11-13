Черногория - Нидерланды: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Черногория
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Черногория - Нидерланды: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Нидерланды
Отбор ЧМ. Европа, 9 тур

Отбор ЧМ. Европа,

9 тур
13 нояб. 2021, 22:45 МСК
13.11.2021, 22:45 МСК
суббота
Cтадион Под Горицом
Под Горицом
Подгорица
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Предварительный состав

Черногория
мин
-
Йоветич
Стеван Йоветич
15
Савич
Стефан Савич
23
Иванович
Игор Иванович
3
Косович
Небойса Косович
23
Марушич
Адам Марушич
18
Джурджевич
Урош Джурджевич
12
Миятович
Милан Миятович
6
Радунович
Ристо Радунович
19
Шчекич
Александар Шчекич
17
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
-
Вуячич
Игор Вуячич
Запасные
13
Драгоевич
Милош Драгоевич
-
2
Распопович
Момчило Распопович
-
22
Симич
Марко Симич
-
18
Бакич
Марко Бакич
-
16
Йовович
Владимир Йовович
-
2
Лагатор
Душан Лагатор
-
11
Бечирай
Фатош Бечирай
-
21
Болевич
Александар Болевич
-
21
Вукчевич
Марко Вукчевич
-
22
Исламович
Дино Исламович
-
Нидерланды
мин
1
Силлессен
Яспер Силлессен
17
Блинд
Дейли Блинд
3
де Лигт
Матейс де Лигт
5
Вейндал
Овен Вейндал
2
Тете
Кенни Тете
15
де Рон
Мартен де Рон
8
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
11
Бергейс
Стивен Бергейс
21
де Йонг
Френки де Йонг
18
Мален
Дониелл Мален
10
Депай
Мемфис Депай
Запасные
23
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
-
13
Крул
Тим Крул
-
12
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
4
Велтман
Йоэл Велтман
-
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
-
6
Классен
Дэви Классен
-
20
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
14
Гравенберх
Райан Гравенберх
-
9
Бабел
Райан Бабел
-
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
7
Бергвейн
Стевен Бергвейн
-
16
Стенгс
Калвин Стенгс
-

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