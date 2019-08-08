Матч завершен
Мальме
Мальме
Бенгтссон 36
Кристиансен 66
Риекс 74
3:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Зриньски
Мостар
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 20:00 МСК
8.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Мальме
мин
9
Розенберг
Маркус Розенберг
90
4
Сафари
Беранг Сафари
90
17
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
36'
36'
90
27
Далин
Йохан Далин
90
32
Бергет
Жо Инге Бергет
90
14
Кристиансен
Андерс Кристиансен
66'
66'
90
5
Риекс
Сёрен Риекс
74'
74'
90
6
Левицки
Оскар Левицки
90
7
Бачиру
Фуад Бачиру
90
2
Ларссон
Эрик Ларссон
90
Запасные
24
Нильсен
Лассе Нильсен
3
Кнудсен
Йонас Кнудсен
31
Брорссон
Франц Брорссон
18
Гэлл
Ромен Гэлл
20
Бонке
Инносент Бонке
23
Антонссон
Маркус Антонссон
Зриньски
мин
15
Барбарич
Томислав Барбарич
90
10
Шовшич
Дамир Шовшич
90
Запасные
91
Тичинович
Марио Тичинович