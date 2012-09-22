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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Иваншиц 10
Салаи 25
2:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 4 тур
Бундеслига,
4 тур
Германия
22 сент. 2012, 16:30 МСК
22.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
10'
10'
61
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Сото
Элкин Сото
69
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Салаи
Адам Салаи
25'
25'
84
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Малли
Юнус Малли
0
Класнич
Иван Класнич
0
Рукавица
Никита Рукавица
Аугсбург
мин
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Оттль
Андреас Оттль
57
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
70
0
Петржела
Милан Петржела
46
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Клаван
Рагнар Клаван
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
0
Вернер
Тобиас Вернер
0
Бансе
Аристид Бансе
0
Хайн
Штефан Хайн
0
Сио
Джованни Сио