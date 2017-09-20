Луч - Анжи: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Луч
Владивосток
Гордиенко 20
Маляка 68
2:0

Луч - Анжи: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжи
Махачкала
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

Россия
20 сент. 2017, 12:00 МСК
20.09.2017, 12:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Подробнее

События

Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
Дмитрий Маляка
68'
59'
Желтая карточка
Магомед Эльмурзаев
Конец первого тайма (1:0)
30'
Желтая карточка
Джамал Дибиргаджиев
ГОЛ! 1:0
Руслан Гордиенко
20'
Начало матча

Прошлые матчи

20.09.2017 20 сент. 2017 ср 12:00
Луч
2 : 0
Анжи
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 12:00
Луч
2
Анжи
0
29.03.2015 29 марта 2015 вс 18:00
Анжи
2 : 0
Луч
29.03.2015 29 марта 2015 вс 18:00
Анжи
2
Луч
0
15.10.2014 15 окт. 2014 ср 10:00
Луч
1 : 2
Анжи
15.10.2014 15 окт. 2014 ср 10:00
Луч
1
Анжи
2
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 9:00
Луч
3 : 2
Анжи
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 9:00
Луч
3
Анжи
2
27.06.2009 27 июня 2009 сб 17:00
Анжи
2 : 0
Луч
27.06.2009 27 июня 2009 сб 17:00
Анжи
2
Луч
0

Новости

☠️ Как в России умирают футбольные клубы. 23 смерти за 10 лет – и это только в двух высших лигах
#РПЛ
«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток
#Александр Тихоновецкий
Русский футболист с самой необычной карьерой: Вьетнам, Бангладеш, Марокко, Малайзия. Мы записали его монолог о приключениях
#Эдуард Сахневич
В академии «Луча» обратились к Путину. В клубе – забастовка и серьезные долги
#Луч
Дагестанец зажигает в Хорватии и рассказывает нам, как перенести звездную болезнь, развал близкого клуба и неудачи с карьерой
#Сердер Сердеров
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
# Новости матча
Это′О записал видео для клуба «Легион-Динамо» из ПФЛ
Савин рассказал о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
«Анжи» закупил средства индивидуальной защиты для больницы Каспийска. Деньгами помогла Алсу
«Адмирал» покинет КХЛ, «Луч» – ФНЛ. В Приморском крае за их счет будут бороться с коронавирусом
«Динамо» проиграло «Лучу» в Кубке России. Весь сезон – кошмар для клуба
Этот сезон РПЛ – величие. Такой конкуренции на старте после перехода на «осень-весна» еще не было
«Зенит», «Локо» и ЦСКА победили, «Краснодар» выпал из зоны Лиги чемпионов
«Сочи» прилетел на матч без формы из-за авиакомпании и пошутил об этом в соцсетях