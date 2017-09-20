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Кубок России
Луч VS Анжи
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Луч - Анжи: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Луч
Владивосток
Гордиенко 20
Маляка 68
2:0
Луч - Анжи: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
Россия
20 сент. 2017, 12:00 МСК
20.09.2017, 12:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Подробнее
Луч
мин
-
Маляка
Дмитрий Маляка
68'
68'
90
-
Гордиенко
Руслан Гордиенко
20'
20'
90
Анжи
мин
-
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев
90
-
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
90
События
Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
Дмитрий Маляка
68'
59'
Желтая карточка
Магомед Эльмурзаев
Конец первого тайма (1:0)
30'
Желтая карточка
Джамал Дибиргаджиев
ГОЛ! 1:0
Руслан Гордиенко
20'
Начало матча
Прошлые матчи
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
12:00
Луч
2 : 0
Анжи
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
12:00
Луч
2
Анжи
0
29.03.2015
29 марта 2015
вс
18:00
Анжи
2 : 0
Луч
29.03.2015
29 марта 2015
вс
18:00
Анжи
2
Луч
0
15.10.2014
15 окт. 2014
ср
10:00
Луч
1 : 2
Анжи
15.10.2014
15 окт. 2014
ср
10:00
Луч
1
Анжи
2
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
9:00
Луч
3 : 2
Анжи
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
9:00
Луч
3
Анжи
2
27.06.2009
27 июня 2009
сб
17:00
Анжи
2 : 0
Луч
27.06.2009
27 июня 2009
сб
17:00
Анжи
2
Луч
0
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01 апреля 2020, 10:43
«Динамо» проиграло «Лучу» в Кубке России. Весь сезон – кошмар для клуба
25 сентября 2019, 16:52
Этот сезон РПЛ – величие. Такой конкуренции на старте после перехода на «осень-весна» еще не было
26 августа 2019, 15:40
«Зенит», «Локо» и ЦСКА победили, «Краснодар» выпал из зоны Лиги чемпионов
24 апреля 2019, 21:21
«Сочи» прилетел на матч без формы из-за авиакомпании и пошутил об этом в соцсетях
24 апреля 2019, 12:57