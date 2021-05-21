Леванте - Кадис: 21 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Леванте
Валенсия
Марти 8
Мелеро 58
2:2

Леванте - Кадис: 21 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Кадис
Кадис
Негредо 14
Акапо 32
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
21 мая 2021, 22:00 МСК
21.05.2021, 22:00 МСК
пятница
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Леванте
мин
34
Карденас
Дани Карденас
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
62
6
Дуарте
Оскар Дуарте
90
4
Пьер
Робер Пьер
90
2
Сон
Сон
80
10
Барди
Энис Барди
67
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
58'
58'
90
12
Мальса
Микаэль Мальса
80
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
90
9
Марти
Рохер Марти
8'
8'
90
21
Гомес
Дани Гомес
67
Запасные
13
Айтор
Айтор
-
23
Коке
Коке
10
19
Клер
Карлос Клер
28
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
-
39
Монцо
Эусебио Монцо
-
16
Рочина
Рубен Рочина
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
23
27
Блеса
Алехандро Блеса
10
7
Леон
Серхио Леон
-
44
Севикян
Эдгар Севикян
-
29
Кантеро
Алехандро Кантеро
23
Тренерский состав
Хуан Рамон Лопес Мунис
Кадис
мин
13
Жиль
Давид Жиль
90
19
Алкала
Педро Алкала
68
3
Фали
Фали
90
15
Акапо
Карлос Акапо
32'
32'
90
20
Карселен
Исаак Карселен
90
20
Карселен
Исаак Карселен
90
10
Переа
Альберто Переа
74
6
Хосе Мари
Хосе Мари
90
2
Йонссон
Йенс Йонссон
56
17
Фернандес
Аугусто Фернандес
57
18
Негредо
Альваро Негредо
14'
14'
74
Запасные
1
Ледесма
Херемьяс Ледесма
-
26
Флере
Хуан Флере
-
4
Мауро
Маркос Мауро
-
37
Мартин
Алекс Мартин
-
24
Малбашич
Филип Малбашич
16
5
Гарридо
Хон Гарридо
33
11
Помбо
Хорхе Помбо
16
25
Искьердо
Хайро Искьердо
22
38
Бастида
Альваро Бастида
34
12
Шапоньич
Иван Шапоньич
-
29
Диарра
Мамади Диарра
-
31
Карраско
Кике Карраско
-
Тренерский состав
Альваро Сервера

События

Матч окончен 2:2
Замена
Алехандро Блеса
Микаэль Мальса
80'
Замена
Коке
Сон
80'
74'
Замена
Хорхе Помбо
Альберто Переа
74'
Замена
Филип Малбашич
Альваро Негредо
68'
Замена
Хайро Искьердо
Педро Алкала
Замена
Алехандро Кантеро
Дани Гомес
67'
Замена
Хосе Луис Моралес
Энис Барди
67'
Замена
Карлос Клер
Антонио Гарсия
62'
ГОЛ! 2:2
Гонсало Мелеро
58'
57'
Замена
Хон Гарридо
Аугусто Фернандес
56'
Замена
Альваро Бастида
Йенс Йонссон
Конец первого тайма (1:2)
41'
Желтая карточка
Рубен Собрино
32'
ГОЛ! 1:2
Карлос Акапо
25'
Желтая карточка
Альваро Негредо
14'
ГОЛ! 1:1
Альваро Негредо
ГОЛ! 1:0
Рохер Марти
8'
Начало матча

Прошлые матчи

21.05.2021 21 мая 2021 пт 22:00
Леванте
2 : 2
Кадис
21.05.2021 21 мая 2021 пт 22:00
Леванте
2
Кадис
2
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Кадис
2 : 2
Леванте
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Кадис
2
Леванте
2

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