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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 2:2
Замена
80'
74'
Замена
74'
Замена
68'
Замена
Замена
67'
Замена
67'
Замена
62'
ГОЛ! 2:2
58'
57'
Замена
56'
Замена
Конец первого тайма (1:2)
41'
Желтая карточка
32'
ГОЛ! 1:2
25'
Желтая карточка
14'
ГОЛ! 1:1
ГОЛ! 1:0
8'
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Новости
09 ноября 2020, 16:06
20 августа 2019, 23:20
05 декабря 2020, 20:19
17 октября 2020, 22:17
13 июля 2020, 10:47
25 февраля 2019, 18:24