Матч завершен
Леганес
Леганес
Брайтвайт 31
1:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
26 окт. 2019, 17:00 МСК
26.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
8
Ресио
Ресио
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
31'
31'
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
18
Каррийо
Гидо Каррийо
90
6
Меса
Роке Меса
90
14
Ривера
Кристиан Ривера
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
12
Авазим
Чибози Авазим
17
Эрасо
Хави Эрасо
24
Родригес
Кевин Родригес
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
Мальорка
мин
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
21
Райо
Антонио Райо
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
2
Састре
Жоан Састре
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
23
Фебас
Алейш Фебас
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
3
Лумор
Лумор
5
Кампос
Хиско Кампос
26
Кубо
Такефуса Кубо
17
Трайковски
Александар Трайковски
4
Сене
Хосеп Сене
10
Алегрия
Алекс Алегрия