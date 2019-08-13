Матч завершен
ЛАСК
Линц
3:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Базель
Базель
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
13 авг. 2019, 21:30 МСК
13.08.2019, 21:30 МСК
вторник
Составы
ЛАСК
мин
20
Тетте
Самуэль Тетте
90
Запасные
21
Востри
Маркус Востри
Базель
мин
14
Штокер
Валентин Штокер
90
20
Фрай
Фабиан Фрай
90
5
Видмер
Силвэн Видмер
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
Запасные
15
Риверос
Блас Риверос
33
Буа
Кевин Буа