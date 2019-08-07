Матч завершен
Базель
Базель
Дзуффи 87
1:2
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
ЛАСК
Линц
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
7 авг. 2019, 21:00 МСК
7.08.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
Базель
мин
14
Штокер
Валентин Штокер
90
20
Фрай
Фабиан Фрай
90
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
90
5
Видмер
Силвэн Видмер
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
87'
87'
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
15
Риверос
Блас Риверос
90
Запасные
34
Джака
Таулант Джака
33
Буа
Кевин Буа
ЛАСК
мин
20
Тетте
Самуэль Тетте
90