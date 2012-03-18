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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Родней 3
1:4
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Холтби 39
Хунтелаар 45
Рауль 51
Фарфан 81
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
18 марта 2012, 17:30 МСК
18.03.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Кайзерслаутерн
мин
0
Патерсон
Мэттью Патерсон
90
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
0
Йессен
Леон Йессен
90
0
Родней
Родней
3'
3'
90
0
Абель
Матиас Абель
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
62
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
0
Шахан
Олкай Шахан
46
0
Шехтер
Итай Шехтер
90
0
Вагнер
Сандро Вагнер
62
Запасные
0
Трапп
Кевин Трапп
0
Яхья
Антар Яхья
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Пецос
Танос Пецос
0
Фортунис
Константинос Фортунис
0
Сверчок
Якуб Сверчок
0
Вутен
Эндрю Вутен
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
82
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Рауль
Рауль
51'
51'
77
0
Холтби
Льюис Холтби
39'
39'
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
45'
45'
84
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
81'
81'
90
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Марика
Чиприан Марика
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Пукки
Теему Пукки