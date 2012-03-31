Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
0:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Янсен 28
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
31 марта 2012, 16:30 МСК
31.03.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Кайзерслаутерн
мин
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
0
Бугера
Александер Бугера
90
0
Родней
Родней
90
0
Яхья
Антар Яхья
80
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Борысюк
Ариэль Борысюк
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
75
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
0
Шахан
Олкай Шахан
90
0
Вагнер
Сандро Вагнер
90
0
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф
65
Запасные
0
Трапп
Кевин Трапп
0
Йессен
Леон Йессен
0
Абель
Матиас Абель
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Пецос
Танос Пецос
0
Фортунис
Константинос Фортунис
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
46
0
Янсен
Марсель Янсен
28'
28'
90
0
Яролим
Давид Яролим
90
0
Качар
Гойко Качар
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
90
0
Петрич
Младен Петрич
80
0
Берг
Маркус Берг
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Сала
Джакопо Сала
0
Торе
Гекхан Торе
0
Сон
Хын-Мин Сон