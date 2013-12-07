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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бобадилья 18
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
7 дек. 2013, 17:30 МСК
7.12.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Та
Джонатан Та
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
60
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
79
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Собич
Лассе Собич
0
Теше
Роберт Теше
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Руднев
Артем Руднев
0
Зуа
Жак Зуа
Аугсбург
мин
0
Хитц
Марвин Хитц
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
90
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
76
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
18'
18'
86
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Филп
Ронни Филп
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
0
Милик
Аркадиуш Милик