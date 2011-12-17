Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Герреро 67
1:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Оэрль 63
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
17 дек. 2011, 17:30 МСК
17.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Качар
Гойко Качар
75
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
90
0
Торе
Гекхан Торе
90
0
Герреро
Хосе Паоло Герреро
67'
67'
90
0
Петрич
Младен Петрич
70
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Теше
Роберт Теше
0
Яролим
Давид Яролим
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Берг
Маркус Берг
0
Сон
Хын-Мин Сон
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
57
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
63'
63'
90
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Синкала
Эндрю Синкала
90
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Давидс
Лоренцо Давидс
82
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
65
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Мерле
Уве Мерле
0
Гогиа
Акаки Гогиа
0
Бринкманн
Даниэль Бринкманн
0
Капллани
Эдмонд Капллани
0
Хайн
Штефан Хайн