Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Ку Чжа-Чеол 34
1:0
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
5 мая 2012, 16:30 МСК
5.05.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
90
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
70
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
59
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
65
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
34'
34'
90
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Ндженг
Марсель Ндженг
0
Давидс
Лоренцо Давидс
0
Моравек
Ян Моравек
0
Вернер
Тобиас Вернер
0
Синкала
Эндрю Синкала
0
Оэрль
Торстен Оэрль
Гамбург
мин
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Теше
Роберт Теше
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
71
0
Сала
Джакопо Сала
66
0
Торе
Гекхан Торе
90
0
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
0
Берг
Маркус Берг
71
Запасные
0
Том
Микель Том
0
Янсен
Марсель Янсен
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Петрич
Младен Петрич
0
Сон
Хын-Мин Сон