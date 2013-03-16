Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Кальсен-Бракер 8
Бундеслига, 26 тур

Бундеслига,

26 тур

Германия
16 марта 2013, 17:30 МСК
16.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
84
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
84
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
69
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Качар
Гойко Качар
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Сала
Джакопо Сала
0
Ирачек
Петр Ирачек
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
76
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
8'
8'
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
60
0
Вернер
Тобиас Вернер
88
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
90
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Верхаг
Пол Верхаг
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Бансе
Аристид Бансе
0
Мусона
Ноуледж Мусона