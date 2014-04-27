Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Алтынтоп 6
Алтынтоп 32
Хан 42
3:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Вестерманн 44
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
27 апр. 2014, 16:30 МСК
27.04.2014, 16:30 МСК
воскресенье
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
33
Мельдерс
Саша Мельдерс
72
35
Хитц
Марвин Хитц
90
5
Клаван
Рагнар Клаван
90
18
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
2
Верхаг
Пол Верхаг
90
19
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
11
Эссвайн
Александр Эссвайн
84
6
Фогт
Кевин Фогт
46
10
Байер
Даниэль Байер
90
7
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
6'
32'
6', 32'
90
28
Хан
Андре Хан
42'
42'
90
Запасные
1
Маннингер
Александр Маннингер
3
Филп
Ронни Филп
20
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
13
Вернер
Тобиас Вернер
21
Кор
Доминик Кор
39
Томми
Эрик Томми
24
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
Гамбург
мин
15
Адлер
Рене Адлер
90
33
Маджио
Маттиа Маджио
61
4
Вестерманн
Хайко Вестерманн
44'
44'
90
3
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
2
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
7
Янсен
Марсель Янсен
69
14
Бадель
Милан Бадель
75
8
Ринкон
Томас Ринкон
90
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
11
Иличевич
Иво Иличевич
90
9
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
Запасные
1
Дробны
Ярослав Дробны
16
Собич
Лассе Собич
37
Теше
Роберт Теше
19
Ирачек
Петр Ирачек
6
Боуи
Уасим Боуи
27
Демирбай
Керем Демирбай
31
Зуа
Жак Зуа