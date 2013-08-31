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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
ван дер Ваарт 7
Зуа 17
Чалханоглу 80
Чалханоглу 90
4:0
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Бундеслига, 4 тур
Бундеслига,
4 тур
Германия
31 авг. 2013, 16:30 МСК
31.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
72
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Бадель
Милан Бадель
30
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
7'
7'
79
0
Лам
Жи Гин Лам
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
90
0
Зуа
Жак Зуа
17'
17'
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Собич
Лассе Собич
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
80', 90'
0
Демирбай
Керем Демирбай
0
Руднев
Артем Руднев
Айнтрахт
мин
0
Вранчич
Дамир Вранчич
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Доган
Дениз Доган
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Кессел
Бенжамин Кессел
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
64
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
64
0
Джексон
Симеон Джексон
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
90
0
Кумбела
Доми Кумбела
90
Запасные
0
Петкович
Марьян Петкович
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
0
Васхаузен
Ян Васхаузен
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Боланд
Мирко Боланд
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Круппке
Деннис Круппке