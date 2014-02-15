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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Кумбела 51
Кумбела 61
Кумбела 85
Хохшайд 90
4:2
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Ласогга 23
Зуа 76
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
15 февр. 2014, 17:30 МСК
15.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Корреа
Марсель Корреа
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
26
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Кессел
Бенжамин Кессел
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
42
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
90'
90'
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
90
0
Нильсен
Хавард Нильсен
90
Запасные
0
Петкович
Марьян Петкович
0
Доган
Дениз Доган
0
Вранчич
Дамир Вранчич
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
0
Хелифи
Салим Хелифи
0
Кумбела
Доми Кумбела
85', 61', 51'
0
Адеми
Орхан Адеми
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
63
0
Иличевич
Иво Иличевич
90
0
Боуи
Уасим Боуи
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
52
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
23'
23'
90
0
Джон
Ола Джон
83
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Джуру
Йохан Джуру
0
Та
Джонатан Та
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
0
Зуа
Жак Зуа
76'